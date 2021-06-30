Хендрикс высказался о своем будущем в "Спартаке"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Голландский полузащитник московского "Спартака" Йоррит Хендрикс заявил, что в следующем сезоне он намерен регулярно выходить на поле.

"Я хочу играть больше. Хорошо, что я прибыл зимой: было сложно, но для акклиматизации самое то. Если сравнивать с Нидерландами, то тут упор больше на физику, больше вертикальной игры. Думаю, что я улучшил свою физическую подготовку. Ожидаю многого от нового сезона. В РПЛ отличные игроки. Команды играют позиционно, много комбинаций в игре", – приводит слова Хендрикса Sport24.

26-летний Хендрикс перешел в "Спартак" в январе 2021 года из ПСВ за 500 тысяч евро. За московский клуб он провел 11 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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