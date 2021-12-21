Хендрикса из "Спартака" могут подписать "Химки"
Фото: инстаграм Хендрикса/Автор неизвестен
Хавбек московского "Спартака" Йоррит Хендрикс может перейти в "Химки" на правах аренды, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, в ближайшее время красно-белые должны официально объявить о покупке 24-летнего ямайского нападающего "Шарлеруа" Шамара Николсона.
Отмечается, что после этого трансфера в составе "Спартака" будет девять легионеров, хотя лимит в РПЛ разрешает всего восемь.
В текущем сезоне Хендрикс сыграл 11 матчей во всех турнирах за "Спартак".
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