Хендрикса из "Спартака" могут подписать "Химки"

Фото: инстаграм Хендрикса/Автор неизвестен

Хавбек московского "Спартака" Йоррит Хендрикс может перейти в "Химки" на правах аренды, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, в ближайшее время красно-белые должны официально объявить о покупке 24-летнего ямайского нападающего "Шарлеруа" Шамара Николсона.

Отмечается, что после этого трансфера в составе "Спартака" будет девять легионеров, хотя лимит в РПЛ разрешает всего восемь.

В текущем сезоне Хендрикс сыграл 11 матчей во всех турнирах за "Спартак".

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