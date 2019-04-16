Хенесс: "Бавария" купила бы Мбаппе, если бы у нас были деньги"

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Хенесс: "Бавария" купила бы Мбаппе, если бы у нас были деньги"
Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что клуб не может покупать дорогих футболистов.

"Бавария" купила бы Мбаппе, если бы у нас были деньги. Но у нас нет такой возможности. Мы точно не будем тратить 100 миллионов на одного игрока в этом году. Хотя еще 10 лет назад я не мог представить, что мы можем потратить 80 миллионов на игрока", - приводит слова Хенесса Yahoo.

Напомним, что 20-летний Мбаппе перешел в ПСЖ прошлым летом из "Монако". Сумма трансфера составила 135 миллионов евро и она может увеличиться еще на 45 миллионов на за счет бонусов.

В нынешнем сезоне форвард провел 39 матчей за парижский клуб, в которых забил 33 гола и отдал 17 результативных передач.

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