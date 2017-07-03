Хенесс: "Бавария" подписывает молодых футболистов в возрасте от 20 до 22 лет"

Президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал, что клуб не собирается тратить большие средства на покупку звездных футболистов.

"Бавария" не будет платить 100 миллионов евро за Верратти и 25 миллионов в год Санчесу. Если мы хотим победить в Лиге Чемпионов нам придется много тратить, но не стоит доводить до абсурда.

"Баварии" необходимо усиление, и именно этим мы заняты. Мы подписываем молодых футболистов в возрасте от 20 до 22 лет" - приводит слова Хенесса Fox Sports.

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