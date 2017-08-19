Хенесс: "Дембеле стоит гораздо меньше 130 миллионов евро"

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Хенесс: "Дембеле стоит гораздо меньше 130 миллионов евро"

Президент "Баварии" Ули Хенесс поделился мнением о ситуации вокруг игрока дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

"Если бы Дембеле был футболистом "Баварии", то он был бы оштрафован на месячную зарплату. За каждый пропуск тренировки он платил бы штраф в размере 100 тысяч евро. И так - до закрытия трансферного окна.

Если за действиями Дембеле стоит "Барселона", то я больше ее не уважаю. Побуждать футболиста к расторжению контракта - это низко. Однако если "Боруссия" получит за него 130 миллионов евро или даже больше, тогда клуб останется в выигрыше, поскольку Дембеле стоит гораздо меньше. За эти деньги можно купить несколько Дембеле" - приводит слова Хенесса Eurosport.

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3 Герта 1 3
4 Шальке 1 3
5 Ганновер 96 1 3
6 Гамбург 1 3
7 Хоффенхайм 1 3
8 Боруссия Менхенгладбах 0 0
9 Айнтрахт Франкфурт 0 0
10 Фрайбург 0 0
11 Кельн 0 0
12 Аугсбург 1 0
13 Майнц 05 1 0
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