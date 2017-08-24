Хенесс: "Дуглас Коста не вписался в состав, потому что он наемник"

Теги бавария мюнхен

Хенесс: "Дуглас Коста не вписался в состав, потому что он наемник"

Президент "Баварии" Ули Хенесс поделился информацией о поиске футболистов, которые в будущем смогут заменить Арьена Роббена и Франка Рибери.

"Мы будем использовать имеющихся футболистов, пока не найдем подходящее сочетание. Дуглас Коста не вписался в состав, потому что он наемник, нам не нравятся люди с таким характером. Коман - молодой и талантливый парень. Он должен прогрессировать у нас. В противном случае нам придется подыскать ему замену" - приводит слова Хенесса Frankenpost.

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