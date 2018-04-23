Хенесс: "Это будут совершенно другие игры, нежели были в прошлом году"
Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс поделился ожиданиями от противостояния своей команды с мадридским "Реалом" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.
"Это будут совершенно другие игры, нежели были в прошлый раз. Хайнкес теперь может использовать опыт прошлого противостояния. Мы должны быть осторожно оптимистичными. Мы находимся в хорошей форме. Это будет определенно большой бой", - цитирует клубного босса "Баварии" AS.
Напомним, Карвахаль назвал самых опасных игроков "Баварии". | soccernews.ru
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