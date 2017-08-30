Хенесс: "Из-за потраченных на него денег Неймар не стал играть лучше"

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Хенесс: "Из-за потраченных на него денег Неймар не стал играть лучше"Президент мюнхенской "БаварииУли Хенесс снова высказался о трансфере Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ.

"Я считаю, что ни один игрок в мире не стоит и ста миллионов евро. Я не хочу приобретать игрока за такую цену. Мне было бы стыдно так тратить деньги. Насколько мне известно, Неймар не стал играть лучше из-за потраченной на него суммы", - цитирует Хенесса RMC Sport.

Напомним, Неймар и Коутиньо выразили желание играть за "Реал". | soccernews.ru

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