Хенесс: "Из-за потраченных на него денег Неймар не стал играть лучше"

Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс снова высказался о трансфере Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ.

" Я считаю, что ни один игрок в мире не стоит и ста миллионов евро. Я не хочу приобретать игрока за такую цену. Мне было бы стыдно так тратить деньги. Насколько мне известно, Неймар не стал играть лучше из-за потраченной на него суммы", - цитирует Хенесса RMC Sport.

Напомним, Неймар и Коутиньо выразили желание играть за "Реал". | soccernews.ru