Хёнесс: "Когда Гвардиоле нужен дорогой игрок, шейх поднимает цену на газ"

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Хёнесс: "Когда Гвардиоле нужен дорогой игрок, шейх поднимает цену на газ"

Президент "Баварии" Ули Хёнесс рассказал, как клубу удается совершать дорогие трансферы. Об этом сообщает Marca.

"Мой друг Гвардиола рассказал, что делает шейх, если команде нужен дорогой футболист, за 100 миллионов евро. Он собирает ролик об игроке и летит к шейху Мансуру, где они хорошо кушают. Тогда Пеп и показывает видео. Потом шейх переводит деньги, а на следующий день он немного поднимает цену на газ,тем самым возмещая потраченные деньги", - сказал Хенесс.

Гвардиола был главным тренером "Баварии" с 2013 и 2016 года. Вместе с ним клуб стал чемпионом Германии, завоевал два Кубка страны, стал обладателем Суперкубка УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира.

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