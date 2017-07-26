Хенесс: "Левандовски останется в "Баварии" до конца контракта"



Президент "Баварии" Ули Хенесс исключил вероятность продажи польского нападающего Роберта Левандовского.

"Во сколько бы я оценил Левандовски? У него контракт до 30 июня 2021 года. Можете быть уверены, что он будет в "Баварии" до конца срока контракта", - приводит слова Хенесса DW Sports.

28-летний Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года, провел за клуб 147 матчей и забил 110 голов.

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