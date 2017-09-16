Хенесс: "Левандовски собирается в "Реал"? Сегодня же не первое апреля"



Президент "Баварии" Ули Хенесс опроверг информацию о том, что нападающий Роберт Левандовски может перейти в "Реал" летом 2018 года.

"Левандовски собирается в "Реал"? Сегодня же не первое апреля", - цитирует Sport1 Хенесса.

Напомним, что ранее 29-летний Левандовски выражал недовольство работой мюнхенского клуба на трансферном рынке.

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