Хенесс: "Мы не способны приобретать таких игроков, как Неймар и Мбаппе"

Теги бавария мюнхен

Хенесс: "Мы не способны приобретать таких игроков, как Неймар и Мбаппе"Президент "Баварии" Ули Хенесс допускает, что его команда вскоре приобретет дорогих футболистов. 

"Мы не способны приобретать таких игроков, как Неймар и Мбаппе. Но если понадобится, "Бавария" может заплатить за игрока более 50, 60 или 70 миллионов евро", - сказал он.

По итогам 17-и туров чемпионата Германии "Бавария" занимает первое место. 

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