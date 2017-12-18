Хенесс: "Мы не способны приобретать таких игроков, как Неймар и Мбаппе"

Президент "Баварии" Ули Хенесс допускает, что его команда вскоре приобретет дорогих футболистов.

"Мы не способны приобретать таких игроков, как Неймар и Мбаппе. Но если понадобится, "Бавария" может заплатить за игрока более 50, 60 или 70 миллионов евро", - сказал он.

По итогам 17-и туров чемпионата Германии "Бавария" занимает первое место.

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