Хенесс: "Мюллер является неотъемлемой частью нашего клуба"

Президент "Баварии" Ули Хенесс лестно отозвался о форварде Томасе Мюллере.

"Я не представляю "Баварию" без Мюллера. Томас является неотъемлемой частью нашего клуба. Нам нужны такие люди, как он" - приводит слова Хенесса FourFourTwo.

В текущем сезоне Мюллер провел 11 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

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