Хенесс: "Неймар не настолько хорош для 222 миллионов евро"

Президент "Баварии" Ули Хенесс уверен, что ПСЖ переплатил за нападающего Неймара, который был куплен у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

"222 миллиона евро за Неймара? Он не настолько хорош", – цитирует Sky Sports Хенесса.

По некоторым данным, в 2010 году мюнхенцы отказались покупать бразильского форварда за 24 миллиона евро.

Напомним, что 25-летний Неймар после перехода в ПСЖ стал самым дорогим игроком в истории футбола. Ожидается, что сегодня Неймар дебютирует за ПСЖ в матча второго тура чемпионата Франции против "Генгама".

Не пропустите: Пеле послал сообщение Неймару перед его дебютом за ПСЖ. | http://soccernews.ru