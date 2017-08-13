Хенесс: "Неймар не настолько хорош для 222 миллионов евро"

Теги бавария мюнхенбарселонанеймар

Хенесс: "Неймар не настолько хорош для 222 миллионов евро"

Президент "Баварии" Ули Хенесс уверен, что ПСЖ переплатил за нападающего Неймара, который был куплен у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

"222 миллиона евро за Неймара? Он не настолько хорош", – цитирует Sky Sports Хенесса.

По некоторым данным, в 2010 году мюнхенцы отказались покупать бразильского форварда за 24 миллиона евро.

Напомним, что 25-летний Неймар после перехода в ПСЖ стал самым дорогим игроком в истории футбола. Ожидается, что сегодня Неймар дебютирует за ПСЖ в матча второго тура чемпионата Франции против "Генгама".

Не пропустите: Пеле послал сообщение Неймару перед его дебютом за ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов