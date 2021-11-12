Хенесс - о "Манчестер Сити" и ПСЖ: "Для победы в Лиге Чемпионов мало сраных денег"
Фото твиттер "Баварии"
Почётный президент "Баварии" Ули Хенесс нелицеприятно высказался в адрес "Манчестер Сити" и ПСЖ.
"Они ещё ничего не выиграли. Ни одной победы в Лиге Чемпионов на двоих. Просто для этого мало ваших сраных денег. Они продолжат проигрывать нам. Не всегда, но периодически. И если мы вновь их победим, я буду счастлив", - приводит слова Хенесса Goal.com.
"Бавария" является шестикратным триумфатором ЛЧ, в последний раз мюнхенцы брали трофей в сезоне 2019/20.
"Сити" и ПСЖ по разу доходили до финала главного еврокубка, но в обоих случаях терпели поражения.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20