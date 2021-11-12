Хенесс - о "Манчестер Сити" и ПСЖ: "Для победы в Лиге Чемпионов мало сраных денег"

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Хенесс - о "Манчестер Сити" и ПСЖ: "Для победы в Лиге Чемпионов мало сраных денег"

Фото твиттер "Баварии"

Почётный президент "Баварии" Ули Хенесс нелицеприятно высказался в адрес "Манчестер Сити" и ПСЖ.

"Они ещё ничего не выиграли. Ни одной победы в Лиге Чемпионов на двоих. Просто для этого мало ваших сраных денег. Они продолжат проигрывать нам. Не всегда, но периодически. И если мы вновь их победим, я буду счастлив", - приводит слова Хенесса Goal.com.

"Бавария" является шестикратным триумфатором ЛЧ, в последний раз мюнхенцы брали трофей в сезоне 2019/20.

"Сити" и ПСЖ по разу доходили до финала главного еврокубка, но в обоих случаях терпели поражения.

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