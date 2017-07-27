Хенесс: "Пока будет продолжаться безумие на трансферном рынке, "Бавария" не сможет выиграть Лигу Чемпионов"

Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс высказался о сложившейся в настоящее время ситуации на трансферном рынке.

"Я не собираюсь покупать футболиста за 150 или 200 миллионов евро. Мы не будем участвовать в этом безумии. И пока это будет продолжаться, нам не удастся планировать победу в Лиге Чемпионов. Наша цель - стать чемпионом Германии", - цитирует Хенесса Marca.

Напомним, Хенесс исключил уход Левандовски до истечения его контракта. | soccernews.ru