Хенесс: "Придет время, когда руководство ПСЖ устанет вкладывать средства в команду"
Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс в очередной раз раскритиковал действия руководства французского ПСЖ.
"Придет время, когда тот, кто с большим ажиотажем тратил огромные суммы, больше не сможет себе позволить этого делать, потому что спортивный успех, несмотря на желание собственников клуба, не запрограммирован. Когда одна из команд выиграет Лигу Чемпионов, владельцы скажут: "Мы вложили так много денег, а вы ничего не выиграли. И тогда их время уйдет", - цитирует Хенесса football.fr.
Напомним, Румменигге высказался о матче "Баварии" против ПСЖ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|16
|2
|Хоффенхайм
|6
|14
|3
|Бавария Мюнхен
|6
|13
|4
|Ганновер 96
|6
|12
|5
|Аугсбург
|6
|11
|6
|РБ Лейпциг
|6
|10
|7
|Шальке
|6
|9
|8
|Герта
|6
|8
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|8
|10
|Байер Леверкузен
|6
|7
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|7
|12
|Штутгарт
|6
|7
|13
|Вольфсбург
|6
|6
|14
|Майнц 05
|6
|6
|15
|Гамбург
|6
|6
|16
|Фрайбург
|6
|4
|17
|Вердер Бремен
|6
|3
|18
|Кельн
|6
|1