Хенесс рассказал Гвардиоле, кто возглавит "Баварию"

Президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал экс-наставнику команды Хосепу Гвардиоле, кто следующий возглавит мюнхенский клуб.

"Я рассказал ему, кого мы назначим на пост главного тренера "Баварии" в ближайшее время. Он остался доволен" - приводит слова Хенесса Abendzeitung München.

Напомним, что главным кандидатом на эту должность называли Томаса Тухеля.

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