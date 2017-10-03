Хенесс рассказал Гвардиоле, кто возглавит "Баварию"

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Хенесс рассказал Гвардиоле, кто возглавит "Баварию"

Президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал экс-наставнику команды Хосепу Гвардиоле, кто следующий возглавит мюнхенский клуб.

"Я рассказал ему, кого мы назначим на пост главного тренера "Баварии" в ближайшее время. Он остался доволен" - приводит слова Хенесса Abendzeitung München.

Напомним, что главным кандидатом на эту должность называли Томаса Тухеля.

Читайте также: На пост главного тренера "Баварии" появились еще два кандидата. | http://soccernews.ru

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