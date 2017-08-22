Хенесс рассказал, как "Бавария" намерена противостоять безумию грандов на трансферном рынке

Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс рассказал, как его клуб намерена противостоять безумию грандов на трансферном рынке.

"Академия "Баварии" - это наш ответ на текущее безумие, которое творится на трансферном рынке. Благодаря искусному тактическому маневрированию и обучению молодых талантов мы хотим компенсировать финансовое продвижение других клубов. У нас будет возможность растить новых Алабу, Лама, Мюллера, Швайнштайгера и Крооса", - цитирует Хенесса goal.com.

Напомним, лидеры "Баварии" остались недовольны приобретением Хамеса. | soccernews.ru