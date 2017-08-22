Хенесс рассказал, как "Бавария" намерена противостоять безумию грандов на трансферном рынке

Теги бавария мюнхен

Хенесс рассказал, как "Бавария" намерена противостоять безумию грандов на трансферном рынкеПрезидент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс рассказал, как его клуб намерена противостоять безумию грандов на трансферном рынке.

"Академия "Баварии" - это наш ответ на текущее безумие, которое творится на трансферном рынке. Благодаря искусному тактическому маневрированию и обучению молодых талантов мы хотим компенсировать финансовое продвижение других клубов. У нас будет возможность растить новых АлабуЛама, Мюллера, Швайнштайгера и Крооса", - цитирует Хенесса goal.com.

Напомним, лидеры "Баварии" остались недовольны приобретением Хамеса. | soccernews.ru

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К тому же, всегда есть Боруссия, - добавил Хенесс.

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