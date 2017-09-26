Хенесс: "У "Баварии" есть шанс выиграть Лигу Чемпионов"

Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс верит в победу своей команды в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

" Если мы используем весь наш потенциал, и если игроки в полной мере смогут проявить свои лучшие качества в решающей стадии турнира, тогда у нас будут шансы на победу. Да, у нас также есть шанс выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне ", - цитирует Хенесса football.fr.

Напомним, Хенесс в очередной раз раскритиковал ПСЖ.