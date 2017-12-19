Хенесс: "Я считаю, что Неймар не так уж и хорош"



Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что он бы не купил в мюнхенский клуб нападающего ПСЖ Неймара.

"Я считаю, что Неймар не так уж и хорош. "Бавария" не может позволить себе тратить такие суммы. Даже 180 миллионов евро за Мбаппе это слишком много", - приводит слова Хенесса Marca.

Напомним, что прошлым летом 25-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро и стал самым результативным футболистом в истории.

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