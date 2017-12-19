Хенесс: "Я считаю, что Неймар не так уж и хорош"
Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что он бы не купил в мюнхенский клуб нападающего ПСЖ Неймара.
"Я считаю, что Неймар не так уж и хорош. "Бавария" не может позволить себе тратить такие суммы. Даже 180 миллионов евро за Мбаппе это слишком много", - приводит слова Хенесса Marca.
Напомним, что прошлым летом 25-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро и стал самым результативным футболистом в истории.
Не пропустите: Спортдир ПСЖ ответил на слова президента "Реала" о Неймаре. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|17
|41
|2
|Шальке
|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
|17
|28
|5
|РБ Лейпциг
|17
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
|19
|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6