Хенесс: "За последние пять дней Анчелотти испортил отношения с пятью игроками"

Президент "Баварии" Ули Хенесс поведал о причинах увольнения главного тренера мюнхенской команды Карло Анчелотти.

"Если ты тренер, то не имеешь права ругаться с ключевыми игроками. Этот урок я вынес из своей профессиональной карьеры. А за последние пять дней Анчелотти окончательно испортил отношения с пятью игроками" - приводит слова Хенесса Sport Bild.

Немецкая пресса предполагает, что речь идёт о защитниках Матсе Хуммельсе и Джероме Боатенге, а также вингерах Франке Рибери, Арьене Роббене и Кингсли Комане.

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