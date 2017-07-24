Хенесс: "Заинтересованность ПСЖ в Неймаре - это признак слабости"

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Хенесс: "Заинтересованность ПСЖ в Неймаре - это признак слабости"Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал ситуацию с возможным переходом форварда каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ.

"Это скорее признак слабости. Если бы мне пришлось потратить столько денег, это было бы признаком того, что я чего-то не сделал заранее. Вот почему я не могу быть заинтересован в этом трансфере. Самый дорогой трансфер не обязательно будет лучшеЯ думаю, что мы должны найти свой собственный путь между футбольными акулами, тратя менее 100 и 200 миллионов евро", - цитирует Хенесса L'Equipe.

Напомним, Лам поделился мыслями о своем преемнике в "Баварии". | soccernews.ru

комментарии
Алексей

И это говорит человек отсидевший в тюрьме 2 года за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и валютные спекуляции

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Ivory

Ахах,точно-точно)

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