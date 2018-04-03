Хенигстайн: "Венгер не уйдет из "Арсенала"

Немецкий футбольный эксперт Рафаэль Хенигстайн опроверг информацию о том, что Томас Тухель может возглавить лондонский "Арсенал".

"Уверен, что Тухель не будет работать с "Арсеналом". Все дело в том, что нынешний наставник "канониров" Арсен Венгер не собирается уходить в отставку. Руководство "Арсенала" также не намерено увольнять тренера", - приводит слова Хенигстайна BBC.

Напомним, что в этом сезоне "Арсенал" под руководством Венгера занимает лишь шестое место в Премьер-лиге.

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