Хеннес - о Златане в "Баварии": "Его требования были богоподобны"

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Хеннес - о Златане в "Баварии": "Его требования были богоподобны"Фото: Твиттер @Ibra_official 
Заместитель председателя исполнительного совета "Баварии" Ули Хенесс поделился воспоминаниями о том, что однажды мюнхенский клуб думал о покупке форварда Златана Ибрагимовича.

"Златан – выдающийся игрок, но его требования были богоподобны. Когда-то мы им интересовались, но до конкретный действий дело так и не дошло", – приводит слова Хенесса Goal.com.

39-летний швед за свою долгую карьеру выступал во всех топ-пяти чемпионатах европейских стран, кроме Бундеслиги.

В текущем сезоне нападающий играет за "Милан", в составе которого в 15 матча Серии А забил 15 голов и отдал 1 результативный пас. На этой неделе Ибрагимович вновь был вызван в сборную Швеции, где отметился голевым пасов в первой же игре. 

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