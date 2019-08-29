Хеннес ушел с должности президента "Баварии"

Теги бавария мюнхен

Хеннес ушел с должности президента "Баварии"

Ули Хеннес более не является президентом "Баварии".

Как сообщает официальный сайт клуба, новым президентом стал Герберт Хайнер, который ранее занимал должность председателя наблюдательного совета.

Хенесс был президентом мюнхенцев с декабря 2009 года по март 2014, после чего угодил в тюрьму за налоговые махинации. Хенесс вернулся на пост в ноябре 2016 года.

Отмечается, что Хенесс будет входить в наблюдательный совет "Баварии" до осени 2023 года.

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