Хенрик Ларссон ушёл из тренерского штаба "Барселоны"

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Хенрик Ларссон ушёл из тренерского штаба "Барселоны"

Фото инстаграм Хенрика Ларссона

Тренер "Барселоны" Хенрик Ларссон объявил о том, что он покинул каталонский клуб.

"Я закончил работать здесь, и это, конечно, грустно. Но так случается в футболе. Мне больше нечего сказать", - цитирует 50-летнего шведа Aftonbladet. 

Ларссон входил в тренерский штаб Рональда Кумана с августа 2020 года. На прошлой неделе голландца уволили с должности наставника "сине-гранатовых".

В ходе игровой карьеры бывший нападающий выступал за "Барсу" с 2004 по 2006 год и завоевал с командой 4 трофея.

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