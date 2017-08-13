"Хераклес" – "Аякс" - 2:1 (обзор)

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"Хераклес" – "Аякс" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура чемпионата Голландии между "Хераклесом" и "Аяксом".

Не пропустите: "Аякс" проиграл "Хераклесу", "Витесс" легко разобрался с "НАК Бредой". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
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