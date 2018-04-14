"Хераклес" – "АЗ Алкмар" - 0:3 (обзор)

Теги хераклесаз

"Хераклес" – "АЗ Алкмар" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура чемпионата Голландии между "Хераклес" и "АЗ Алкмаром".

Не пропустите: "АЗ Алкмар" на выезде крупно победил "Хераклес". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 30 77
2 Аякс 30 70
3 АЗ 30 62
4 Фейеноорд 30 54
5 Утрехт 30 49
6 Зволле 30 43
7 Витесс 30 42
8 Херенвен 30 40
9 АДО Ден Хааг 30 40
10 Эксельсиор 30 38
11 Хераклес 30 37
12 ВВВ Венло 30 34
13 Гронинген 30 30
14 Виллем II 30 30
15 НАК Бреда 30 30
16 Рода ЮК 30 26
17 Спарта Роттердам 30 24
18 Твенте 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов