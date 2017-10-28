"Хераклес" громит "Венло", "Фейеноорд" теряет очки в матче с "Родой"

В рамках десятого тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. "Хераклес" на своём поле крупно победил "Венло", а "Фейеноорд" в гостях сыграл вничью с "Родой".

"Хераклес" – "Венло" - 3:0

Голы: Кювас, 35 - 1:0, Петерсон, 40 - 2:0, Петерсон, 69 - 3:0.



"Рода" – "Фейеноорд" - 1:1

Голы: Бергейс, 11 - 0:1, Шахин, 17 - 1:1.

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