"Хераклес" обыграл "Фортуну" в матче 22-го тура чемпионата Германии

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"Хераклес" обыграл "Фортуну" в матче 22-го тура чемпионата Германии

"Хераклес" обыграл "Фортуну" в матче 22-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль оформил нападающий Сириль Дессерс.

"Хераклес" - "Фортуна С" - 2:0 (1:0)

Голы: Дессерс, 33 (с пенальти) - 1:0, Дессерс, 70 - 2:0.

Нереализованный пенальти: Димерс, 63

"Хераклес": Бласвих, Брекерс, Хардевелд, Преппер, Кнустер, Меркель (Якубяк, 71), Осман, Мауро Жуниор (Бейлевелд, 86), Дессерс, Бюргзорг, ван дер Ватер.

"Фортуна С": Кошелев, Ниняй, Даммерс, Пасслак, Эссерс, Кокс, Димерс (Дамашкан, 77), Теки, Карбонель (Рота, 37), Сисс (Фернандеш, 83), Самбу.

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