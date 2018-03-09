"Хераклес" одержал волевую победу над "Твенте"

В рамках 27-го тура чемпионата Голландии "Хераклес" на своём поле переиграл "Твенте" со счётом 2:1.

"Хераклес" – "Твенте" - 2:1

Голы: Тигадуини, 50 - 0:1, Петерсон, 57 - 1:1, Махер, 63 (автогол) - 2:1.

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