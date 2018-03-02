"Хераклес" в гостях громит "Роду"

В рамках 26-го тура чемпионата Голландии "Хераклес" на выезде одержал разгромную победу над "Родой" со счётом 3:0.

"Рода" – "Хераклес" - 0:3

Голы: Кювас, 13 - 0:1, Петерсон, 39 - 0:2, ван Ойен, 90 - 0:3.

Не пропустите: Ван Перси забил 300-й гол в карьере. | http://soccernews.ru