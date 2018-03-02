"Хераклес" в гостях громит "Роду"
В рамках 26-го тура чемпионата Голландии "Хераклес" на выезде одержал разгромную победу над "Родой" со счётом 3:0.
"Рода" – "Хераклес" - 0:3
Голы: Кювас, 13 - 0:1, Петерсон, 39 - 0:2, ван Ойен, 90 - 0:3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|25
|65
|2
|Аякс
|25
|58
|3
|АЗ
|25
|53
|4
|Утрехт
|25
|44
|5
|Фейеноорд
|25
|42
|6
|Зволле
|25
|39
|7
|Витесс
|25
|38
|8
|АДО Ден Хааг
|25
|36
|9
|Херенвен
|25
|32
|10
|Эксельсиор
|25
|32
|11
|ВВВ Венло
|25
|32
|12
|Хераклес
|25
|30
|13
|Гронинген
|25
|25
|14
|Виллем II
|25
|23
|15
|НАК Бреда
|25
|21
|16
|Твенте
|25
|17
|17
|Рода ЮК
|25
|17
|18
|Спарта Роттердам
|25
|15