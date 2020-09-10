"Херенвен" арендовал форварда "Баварии"

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"Херенвен" арендовал форварда "Баварии"

"Бавария" и "Херенвен" договорились об аренде форварда Оливера Батисты Майера, сообщил официальный сайт мюнхенского клуба.

Майера - воспитанник "Кайзерслаутерна". В 2016 году футболист перебрался в "Баварию", где выступал за юношеские команды баварского клуб.

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