"Херенвен" арендовал форварда "Баварии"

"Бавария" и "Херенвен" договорились об аренде форварда Оливера Батисты Майера, сообщил официальный сайт мюнхенского клуба.

Майера - воспитанник "Кайзерслаутерна". В 2016 году футболист перебрался в "Баварию", где выступал за юношеские команды баварского клуб.