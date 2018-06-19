"Херенвен" арендовал форварда ПСВ

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"Херенвен" арендовал форварда ПСВНападающий ПСВ Сэм Ламмерс продолжит карьеру в "Херенвене".

За клуб форвард отыграет сезон на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

21-летний футболист в прошлом сезоне провел семь матчей в чемпионате Голландии, три - в Кубке страны и еще один - в квалификации Лиги Европы.

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