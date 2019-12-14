"Херенвен" проиграл "Виллему II" в домашнем матче чемпионата Голландии
"Херенвен" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Голландии потерпел поражение от "Виллема II".
"Херенвен" - "Виллем II" - 1:2 (1:2)
Голы: Павлидис, 9 - 0:1, Конголо, 22 - 1:1, Ндайишимий, 43 - 1:2.
"Херенвен": Хан, ван Рейн, Флоранус (Вауденберг, 83), Дрешевич, Ботман, Конголо, Фаик (Халилович, 69), Верман, Эджуке (Дрейер, 78), ван Берген, Одгор.
"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Петерс, Хольмен, Ньивкоп, Данкерлуи (Нелом, 46), Келерт, Саддики, Павлидис, Нуннели (Врусай, 83), Ндайишимий.
"Виллем II" в турнирной таблице Эредивизии занимает 3 место, набрав 32 балла. У "Херенвена" 27 очков и пятая позиция.
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