"Херенвен" проиграл "Виллему II" в домашнем матче чемпионата Голландии

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"Херенвен" проиграл "Виллему II" в домашнем матче чемпионата Голландии

"Херенвен" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Голландии потерпел поражение от "Виллема II".

"Херенвен" - "Виллем II" - 1:2 (1:2)

Голы: Павлидис, 9 - 0:1, Конголо, 22 - 1:1, Ндайишимий, 43 - 1:2.

"Херенвен": Хан, ван Рейн, Флоранус (Вауденберг, 83), Дрешевич, Ботман, Конголо, Фаик (Халилович, 69), Верман, Эджуке (Дрейер, 78), ван Берген, Одгор.

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Петерс, Хольмен, Ньивкоп, Данкерлуи (Нелом, 46), Келерт, Саддики, Павлидис, Нуннели (Врусай, 83), Ндайишимий.

"Виллем II" в турнирной таблице Эредивизии занимает 3 место, набрав 32 балла. У "Херенвена" 27 очков и пятая позиция.

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