"Херенвен" разбил "Твенте", "Фейеноорд" упустил победу над "Венло"

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"Херенвен" разбил "Твенте", "Фейеноорд" упустил победу над "Венло"

В рамках 12-го тура чемпионата Голландии состоялись два матча. "Херенвен" в гостях разгромил "Твенте", а "Фейеноорд" дома потерял очки в поединке с "Венло".

"Твенте" – "Херенвен" - 0:4

Голы: Хоэг, 24 - 0:1, Влап, 43 - 0:2, Эдегор, 61 - 0:3, Верман, 87 - 0:4.


"Фейеноорд" – "Венло" - 1:1

Голы: Йоргенсен, 54 - 1:0, ван Брюгген, 86 - 1:1. 

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Команда М О
1 ПСВ 11 30
2 Аякс 12 25
3 Зволле 11 22
4 АЗ 11 22
5 Витесс 11 19
6 Фейеноорд 12 19
7 Херенвен 12 18
8 Эксельсиор 11 17
9 Утрехт 11 17
10 АДО Ден Хааг 12 17
11 Хераклес 12 15
12 ВВВ Венло 12 14
13 Спарта Роттердам 12 11
14 Виллем II 12 10
15 Гронинген 11 9
16 Твенте 12 9
17 НАК Бреда 12 9
18 Рода ЮК 11 7
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