"Херенвен" разбил "Твенте", "Фейеноорд" упустил победу над "Венло"
В рамках 12-го тура чемпионата Голландии состоялись два матча. "Херенвен" в гостях разгромил "Твенте", а "Фейеноорд" дома потерял очки в поединке с "Венло".
"Твенте" – "Херенвен" - 0:4
Голы: Хоэг, 24 - 0:1, Влап, 43 - 0:2, Эдегор, 61 - 0:3, Верман, 87 - 0:4.
"Фейеноорд" – "Венло" - 1:1
Голы: Йоргенсен, 54 - 1:0, ван Брюгген, 86 - 1:1.
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|Команда
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|30
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|Аякс
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|Зволле
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|АЗ
|11
|22
|5
|Витесс
|11
|19
|6
|Фейеноорд
|12
|19
|7
|Херенвен
|12
|18
|8
|Эксельсиор
|11
|17
|9
|Утрехт
|11
|17
|10
|АДО Ден Хааг
|12
|17
|11
|Хераклес
|12
|15
|12
|ВВВ Венло
|12
|14
|13
|Спарта Роттердам
|12
|11
|14
|Виллем II
|12
|10
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|Гронинген
|11
|9
|16
|Твенте
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|17
|НАК Бреда
|12
|9
|18
|Рода ЮК
|11
|7