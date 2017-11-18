"Херенвен" разбил "Твенте", "Фейеноорд" упустил победу над "Венло"

В рамках 12-го тура чемпионата Голландии состоялись два матча. "Херенвен" в гостях разгромил "Твенте", а "Фейеноорд" дома потерял очки в поединке с "Венло".

"Твенте" – "Херенвен" - 0:4

Голы: Хоэг, 24 - 0:1, Влап, 43 - 0:2, Эдегор, 61 - 0:3, Верман, 87 - 0:4.



"Фейеноорд" – "Венло" - 1:1

Голы: Йоргенсен, 54 - 1:0, ван Брюгген, 86 - 1:1.

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