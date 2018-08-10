"Херенвен" в результативном матче переиграл "Зволле"
Стартовал новый сезон чемпионата Голландии. В первом матче турнира "Херенвен" в гостях одержал победу над "Зволле" со счётом 3:2.
"Зволле" – "Херенвен" - 2:3
Голы: ван Дейнен, 28 (пенальти) - 1:0, Торсби, 32 - 1:1, Торсби, 39 - 1:2, Зенели, 43 - 1:3, ван Дейнен, 56 (пенальти) - 2:3.
"Зволле": Бур, Лахман, ван Полен, Марселлис, Эхизибей, Флемминг (Ондан, 87), Леманс, Жанро (Намли, 46), Хамер, ван Крой, ван Дейнен.
"Херенвен": Хан, Пири, Шмидт, Хоэг, Бюлтейс, Кобаяси, Влап (ван Амерсфорт, 87), Михайлович (Конголо, 59), Торсби, Зенели (Рохас, 66), Ламмерс.
Удаление: Торсби (55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
|82
|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23