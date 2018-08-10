"Херенвен" в результативном матче переиграл "Зволле"

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"Херенвен" в результативном матче переиграл "Зволле"

Стартовал новый сезон чемпионата Голландии. В первом матче турнира "Херенвен" в гостях одержал победу над "Зволле" со счётом 3:2.

"Зволле" – "Херенвен" - 2:3

Голы: ван Дейнен, 28 (пенальти) - 1:0, Торсби, 32 - 1:1, Торсби, 39 - 1:2, Зенели, 43 - 1:3, ван Дейнен, 56 (пенальти) - 2:3.

"Зволле": Бур, Лахман, ван Полен, Марселлис, Эхизибей, Флемминг (Ондан, 87), Леманс, Жанро (Намли, 46), Хамер, ван Крой, ван Дейнен.

"Херенвен": Хан, Пири, Шмидт, Хоэг, Бюлтейс, Кобаяси, Влап (ван Амерсфорт, 87), Михайлович (Конголо, 59), Торсби, Зенели (Рохас, 66), Ламмерс.

Удаление: Торсби (55).

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