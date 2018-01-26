"Херенвен" в родных стенах переиграл "Спарту"
В рамках 20-го тура чемпионата Голландии "Херенвен" дома одержал волевую победу над роттердамской "Спартой" со счётом 2:1.
"Херенвен" – "Спарта" - 2:1
Голы: Шабо, 3 - 0:1, Гучаннежад, 15 - 1:1, Думфрис, 65 - 2:1.
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|АЗ
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|Фейеноорд
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|Утрехт
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|Витесс
|19
|28
|8
|АДО Ден Хааг
|19
|27
|9
|Херенвен
|19
|24
|10
|Эксельсиор
|19
|24
|11
|ВВВ Венло
|19
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|12
|Хераклес
|19
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|13
|Гронинген
|19
|21
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|Виллем II
|19
|17
|15
|Твенте
|19
|16
|16
|НАК Бреда
|19
|16
|17
|Рода ЮК
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|12
|18
|Спарта Роттердам
|19
|11