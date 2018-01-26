"Херенвен" в родных стенах переиграл "Спарту"

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"Херенвен" в родных стенах переиграл "Спарту"

В рамках 20-го тура чемпионата Голландии "Херенвен" дома одержал волевую победу над роттердамской "Спартой" со счётом 2:1.

"Херенвен" – "Спарта" - 2:1

Голы: Шабо, 3 - 0:1, Гучаннежад, 15 - 1:1, Думфрис, 65 - 2:1.

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