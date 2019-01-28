Хесе близок к переходу в клуб Примеры

Вингер ПСЖ Хесе Родригес близок к переходу в "Бетис", сообщает Marca.

По сведениям издания, воспитанник "Реала" в ближайшее время станет игроком "зелёно-белых". Клубы практически согласовали трансфер 25-летнего футболиста.

Сделку одобрил главный тренер "Бетиса" Кике Сетьен, который уже работал с Хесе в "Лас Пальмасе".

В текущем сезоне испанец вышел на поле в составе ПСЖ всего 1 раз, проведя одну минуту в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура".

Напомним, что парижане купили Хесе в 2016 году за 25 миллионов евро.

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