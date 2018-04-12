Хесе грозит отстранение от основы "Сток Сити"

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Хесе грозит отстранение от основы "Сток Сити"

Нападающему "Сток Сити" Хесе Родригесу грозит отстранение от работы с первой командой, сообщает The Telegraph. 

По сведениям издания, 25-летний футболист не вернулся вовремя в расположение "гончаров" после краткосрочной поездки в Испанию, где он навещал своего больного ребёнка.

Дело в том, что Хесе не предупредил о своём опоздании, на что очень гневно отреагировали как в тренерском штабе, так и в руководстве клуба. Помимо отстранения от основы испанцу грозит крупный штраф.

Напомним, что Хесе выступает за "Сток Сити" на правах аренды, а права на него принадлежат ПСЖ. В этом сезоне он сыграл 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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