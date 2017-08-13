Хесе может перейти в "Сток Сити"

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Хесе может перейти в "Сток Сити"

"Сток Сити" проявляет интерес к испанскому нападающему ПСЖ Хесе Родригесу, сообщают английские СМИ.

По сведениям издания, "гончары" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что форвард хочет арендовать "Фиорентина", но испанец предпочитает переезд в АПЛ.

Напомним, что 24-летний Хесе перешел в ПСЖ год назад, но не сумел закрепиться в основном составе парижского клуба.

Не пропустите: "Фиорентина" арендует Хесе на два сезона. | http://soccernews.ru

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