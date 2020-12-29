Хесе может продолжить карьеру в Турции

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Хесе может продолжить карьеру в Турции

Бывший нападающий "Реала" и ПСЖ Хесе Родригес активно ищет новый клуб, сообщает AS.

По сведениям издания, агент футболиста уже контактировал с "Фенербахче" касательно возможного сотрудничества.

На футбольном рынке известно о желании "канареек" усилить атаку в январе, поэтому представитель испанца предложил стамбульскому клубу услуги своего клиента.

В начале декабря ПСЖ расторг контракт с Хесе, поэтому сейчас он является свободным агентом.

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