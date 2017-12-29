Хесе может вернуться в "Лас-Пальмас"

Теги лас пальмасхесе родригессток сити

Хесе может вернуться в "Лас-Пальмас"
Главный тренер "Лас-Пальмаса" Пако Хемес заявил, что он хотел бы видеть в своей команде нападающего Хесе Родригеса

"Я сказал президенту клуба, что мне нужен Хесе. Я верю в этого игрока и готов хоть завтра лично привезти его в команду. Однако, мне нужен футболист с полной мотивацией. Я хочу, чтобы он первым приезжал на тренировку и был примерном для остальных. Я готов помочь ему прогрессировать. Хесе часто меняет клубы, а ему нужно обрести стабильность", - приводит слова Хемеса Mundo Deportivo.

В этом сезоне 24-летний Хесе выступает за "Сток Сити" на правах аренды, а его трансфер принадлежит ПСЖ.

Не пропустите: "Барселона" отдаст Рафинью в аренду и намерена подписать Горетцку. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов