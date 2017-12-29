Хесе может вернуться в "Лас-Пальмас"



Главный тренер "Лас-Пальмаса" Пако Хемес заявил, что он хотел бы видеть в своей команде нападающего Хесе Родригеса.

"Я сказал президенту клуба, что мне нужен Хесе. Я верю в этого игрока и готов хоть завтра лично привезти его в команду. Однако, мне нужен футболист с полной мотивацией. Я хочу, чтобы он первым приезжал на тренировку и был примерном для остальных. Я готов помочь ему прогрессировать. Хесе часто меняет клубы, а ему нужно обрести стабильность", - приводит слова Хемеса Mundo Deportivo.

В этом сезоне 24-летний Хесе выступает за "Сток Сити" на правах аренды, а его трансфер принадлежит ПСЖ.

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