Хесе не тренируется с ПСЖ
Нападающий ПСЖ Хесе не занимается с основной группой футболистов команды.
Источник сообщает, что 24-летнему испанцу предоставили двухдневный отпуск по семейным обстоятельствам.
Несмотря на это, даже после двухдневного перерыва испанец не появился в общей группе ПСЖ.
В ближайшее время Хесе может перейти в "Фиорентину", о чем сообщают западные СМИ. | http://soccernews.ru
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