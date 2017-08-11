Хесе не тренируется с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Хесе не занимается с основной группой футболистов команды.

Источник сообщает, что 24-летнему испанцу предоставили двухдневный отпуск по семейным обстоятельствам.

Несмотря на это, даже после двухдневного перерыва испанец не появился в общей группе ПСЖ.

В ближайшее время Хесе может перейти в "Фиорентину", о чем сообщают западные СМИ. | http://soccernews.ru