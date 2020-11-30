Хесе недоволен своим положением в ПСЖ
Нападающий ПСЖ Хесе Родригес может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
По информации Deportes Cuatro, 27-летний футболист недоволен отсутствием игровой практики в этом сезоне. На его счету только два появления на поле.
Испанца не устраивает поведение главного тренера команды Томаса Тухеля, который фактически не рассчитывает на него, но не говорит об этом в открытую.
ПСЖ купил Хесе летом 2016 года за 25 миллионов евро. Форвард провёл за парижан 18 матчей и забил 2 гола. Сдавался в аренду "Лас-Пальмасу", "Сток Сити", "Бетису" и "Спортингу".
Контракт воспитанника "Реала" с французским грандом рассчитан до конца сезона. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13