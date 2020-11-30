Хесе недоволен своим положением в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Хесе Родригес может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Deportes Cuatro, 27-летний футболист недоволен отсутствием игровой практики в этом сезоне. На его счету только два появления на поле.

Испанца не устраивает поведение главного тренера команды Томаса Тухеля, который фактически не рассчитывает на него, но не говорит об этом в открытую.

ПСЖ купил Хесе летом 2016 года за 25 миллионов евро. Форвард провёл за парижан 18 матчей и забил 2 гола. Сдавался в аренду "Лас-Пальмасу", "Сток Сити", "Бетису" и "Спортингу".

Контракт воспитанника "Реала" с французским грандом рассчитан до конца сезона. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

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