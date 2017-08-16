Хесе перешел в "Сток Сити"

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Хесе перешел в "Сток Сити"Испанский нападающий ПСЖ Хесе Родригес стал игроком "Сток Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с "гончарами". Английский клуб арендовал форварда до лета 2018 года.

24-летний Хесе выступал за ПСЖ с 2016 года, провел за клуб 14 матчей и забил 2 гола. Сдавался в аренду "Лас-Пальмасу". Ранее играл за "Реал". Сыграл 5 матчей за молодежную сборную Испании и забил 2 мяча. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Франции, двукратный победитель Лиги чемпионов, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

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