Хесе продолжит карьеру в АПЛ

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Хесе продолжит карьеру в АПЛ

Вингер ПСЖ Хесе Родригес в ближайшее время станет игроком "Сток Сити", об этом сообщает известный спортивный журналист Гильем Балаге в своём твиттере.

По его информации, "гончары" уже согласовали годичную аренду 24-летнего испанца. Не исключено, что в договоре между клубами будет прописана опция выкупа следующим летом.

В борьбе за Хесе "Сток Сити" опередил итальянскую "Фиорентину".

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