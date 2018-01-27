Хесе решил остаться в "Сток Сити"

Вингер "Сток Сити" Хесе Родригес принял решение остаться в английском клубе, сообщает Marca.

24-летнего испанца пытался переманить "Лас Пальмас", однако футболист намерен продолжить выступать за "гончаров" и бороться за место в составе.

Напомним, что права на Хесе принадлежат ПСЖ, а в "Сток Сити" он играет на правах аренды. В этом сезоне воспитанник "Реала" провёл 9 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Сток Сити" отказал "Челси" в трансфере Крауча. | http://soccernews.ru