Хесе Родригес может получить шанс в ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель может вернуть в первую команду испанского нападающего Хесе Родригеса, сообщает Marca.

По сведениям издания, такое решение немецкий специалист может принять в связи со вспышкой коронавируса в команде. Сейчас в ПСЖ заразились Неймар, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Маркиньос, Мауро Икарди, Кейлор Навас и Киллиан Мбаппе.

27-летний Хесе является воспитанником "Реала". За ПСЖ он выступает с 2016 года, провел за клуб 16 матчей и забил два гола. Сдавался в аренду "Лас-Пальмасу", "Сток Сити", "Бетису" и "Спортингу".

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