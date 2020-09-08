Хесе Родригес может получить шанс в ПСЖ
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель может вернуть в первую команду испанского нападающего Хесе Родригеса, сообщает Marca.
По сведениям издания, такое решение немецкий специалист может принять в связи со вспышкой коронавируса в команде. Сейчас в ПСЖ заразились Неймар, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Маркиньос, Мауро Икарди, Кейлор Навас и Киллиан Мбаппе.
27-летний Хесе является воспитанником "Реала". За ПСЖ он выступает с 2016 года, провел за клуб 16 матчей и забил два гола. Сдавался в аренду "Лас-Пальмасу", "Сток Сити", "Бетису" и "Спортингу".
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|Ренн
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|Лилль
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|Ницца
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|Реймс
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|Лион
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|Монпелье
|28
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
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|28
|34
|16
|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
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|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
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